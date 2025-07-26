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«Он всё равно кидает понты, но не так много». Турсунов — о прогрессе Бублика

«Он всё равно кидает понты, но не так много». Турсунов — о прогрессе Бублика
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Бывшая 20-я ракетка мира, российский тренер Дмитрий Турсунов высказался о позитивных изменениях в игре казахстанского теннисиста Александра Бублика, связав его с рождением сына.

«Мы можем долго копаться в том, что заставило его повзрослеть, но то, что он поменялся немного как человек, изменились приоритеты в его жизни — факт. Он всё равно кидает понты, но не так много и цели уже чуть-чуть другие, и, соответственно, это взросление тянет за собой другие решения на корте в том числе. Он позволяет себе эту клоунаду, но чувствует, когда это начинает ему мешать, и прекращает это делать», — сказал Турсунов в эфире видео, опубликованном в телеграм-канале BB Tennis.

В августе 2022 года у Бублика и его жены родился сын, которого назвали Василием.

В пятницу, 25 июля, 30-я ракетка мира Бублик вышел в финал турнира в австрийском Кицбюэле, обыграв Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов со счётом 6:3, 6:4. Это его седьмая победа подряд на турнирах ATP. На прошлой неделе Бублик завоевал титул на турнире в Гштааде (Швейцария).

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