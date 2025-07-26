Анна Калинская — Эмма Радукану: онлайн-трансляция матча 1/2 финала в Вашингтоне
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Сегодня, 26 июля, в столице США Вашингтоне состоится матч 1/2 финала на хардовом турнире категории ATP-500, в котором 48-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встретится с британкой Эммой Радукану (46-й номер рейтинга). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, начало которого запланировано на 23:00 мск.
Вашингтон (ж). 1/2 финала
26 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
48
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
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46
Эмма Радукану
Э. Радукану
Теннисистки впервые сыграют друг с другом на турнире WTA.
Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующей чемпионкой соревнований является испанка Паула Бадоса, в прошлогоднем финале победившая чешку Мари Боузкову. В 2025 году Бадоса не приехала на турнир.
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