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Эмма Радукану рассказала, в каком элементе тенниса она достигла наибольшего прогресса

Эмма Радукану рассказала, в каком элементе тенниса она достигла наибольшего прогресса
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Чемпионка US Open – 2021, 46-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о заметном улучшении в своей игре.

«Мне кажется, я стала гораздо более сосредоточенной и нацеленной на победу в каждом розыгрыше — перестала пасовать и, как следствие, проигрывать. Моя подача стала лучше. В последних нескольких матчах я получала гораздо больше очков на эйсах. Кроме того, я думаю, что самым большим улучшением стало, пожалуй, то, как я двигаюсь в защите», — приводит слова Радукану пресс-служба WTA.

Сегодня, 26 июля, в полуфинале турнира в Вашингтоне Эмма Радукану сыграет с 48-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской.

Вашингтон (ж). 1/2 финала
26 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Анна Калинская
48
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
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Эмма Радукану
46
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
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Новости. Теннис
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