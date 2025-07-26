Эмма Радукану рассказала, в каком элементе тенниса она достигла наибольшего прогресса

Чемпионка US Open – 2021, 46-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о заметном улучшении в своей игре.

«Мне кажется, я стала гораздо более сосредоточенной и нацеленной на победу в каждом розыгрыше — перестала пасовать и, как следствие, проигрывать. Моя подача стала лучше. В последних нескольких матчах я получала гораздо больше очков на эйсах. Кроме того, я думаю, что самым большим улучшением стало, пожалуй, то, как я двигаюсь в защите», — приводит слова Радукану пресс-служба WTA.

Сегодня, 26 июля, в полуфинале турнира в Вашингтоне Эмма Радукану сыграет с 48-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской.