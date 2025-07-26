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Эмма Радукану рассказала о плане на игру с Анной Калинской в полуфинале Вашингтона

Эмма Радукану рассказала о плане на игру с Анной Калинской в полуфинале Вашингтона
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Чемпионка US Open – 2021, 46-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану поделилась ожиданиями от игры с россиянкой Анной Калинской (48-я в рейтинге WTA) в полуфинале хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (CША).

Вашингтон (ж). 1/2 финала
26 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Анна Калинская
48
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
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Эмма Радукану
46
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Думаю, что я в состоянии как бы отыграть несколько очков и остаться в игре, а также немного больше использовать навыки в игре руками, отбивать удары, срезать углы и за счёт этого получать дополнительные очки», — приводит слова Радукану пресс-служба WTA.

Матч между Калинской и Радукану состоится сегодня, 26 июля, и начнётся в 23:00 по московскому времени. В другом полуфинале встретятся представительница Казахстана Елена Рыбакина и Лейла Фернандес из Канады (21:30 мск).

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