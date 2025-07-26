Александр Бублик стал чемпионом турнира ATP-250 в Кицбюэле
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30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). В матче за титул он обыграл 100-ю ракетку мира француза Артура Казо. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.
Кицбюэль. Финал
26 июля 2025, суббота. 15:40 МСК
30
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
100
Артур Казо
А. Казо
Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Бублик выполнил пять подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Казо семь эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
Отметим, что Бублик выиграл свой седьмой титул в карьере и третий в текущем сезоне. В обновлённом рейтинге ATP Александр вернётся на 25-е место.
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