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Александр Бублик — Артур Казо, результат матча 26 июля 2025, счет 2:0, финал ATP-250 в Кицбюэле

Александр Бублик стал чемпионом турнира ATP-250 в Кицбюэле
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30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). В матче за титул он обыграл 100-ю ракетку мира француза Артура Казо. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Кицбюэль. Финал
26 июля 2025, суббота. 15:40 МСК
Александр Бублик
30
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Артур Казо
100
Франция
Артур Казо
А. Казо

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Бублик выполнил пять подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Казо семь эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Отметим, что Бублик выиграл свой седьмой титул в карьере и третий в текущем сезоне. В обновлённом рейтинге ATP Александр вернётся на 25-е место.

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