Александр Бублик стал чемпионом турнира ATP-250 в Кицбюэле

30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). В матче за титул он обыграл 100-ю ракетку мира француза Артура Казо. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Бублик выполнил пять подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Казо семь эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Отметим, что Бублик выиграл свой седьмой титул в карьере и третий в текущем сезоне. В обновлённом рейтинге ATP Александр вернётся на 25-е место.