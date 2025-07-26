Александр Бублик завоевал седьмой титул в карьере

30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик завоевал седьмой титул ATP в карьере. Сегодня, 26 июля, он стал чемпионом грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). В решающем матче он обыграл француза Артур Казо (100-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:3.

Для Бублика титул в Кицбюэле стал вторым на грунте в карьере и третьим в сезоне. Ранее он стал чемпионом турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария) и ATP-500 в Галле (Германия).

Далее Александр Бублик выступит на «Мастерсе» в Цинциннати (США), который пройдёт с 5 по 18 августа. Казахстанский теннисист отказался от участия на «Мастерсе» в Торонто (Канада).