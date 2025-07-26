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Александр Бублик завоевал седьмой титул в карьере

Александр Бублик завоевал седьмой титул в карьере
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30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик завоевал седьмой титул ATP в карьере. Сегодня, 26 июля, он стал чемпионом грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). В решающем матче он обыграл француза Артур Казо (100-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:3.

Кицбюэль. Финал
26 июля 2025, суббота. 15:40 МСК
Александр Бублик
30
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Артур Казо
100
Франция
Артур Казо
А. Казо

Для Бублика титул в Кицбюэле стал вторым на грунте в карьере и третьим в сезоне. Ранее он стал чемпионом турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария) и ATP-500 в Галле (Германия).

Далее Александр Бублик выступит на «Мастерсе» в Цинциннати (США), который пройдёт с 5 по 18 августа. Казахстанский теннисист отказался от участия на «Мастерсе» в Торонто (Канада).

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