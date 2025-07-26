Александр Бублик вернётся на 25-ю строчку мирового рейтинга по итогам турнира в Кицбюэле

30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик после победы на грунтовом турнире категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия) вернётся на 25-ю строчку мирового рейтинга. В лайв-рейтинге он обошёл Алексея Попырина, Иржи Легечку, Феликса Оже-Альяссима, Дениса Шаповалова и Стефаноса Циципаса.
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В решающем матче в Кицбюэле Бублик обыграл француза Артура Казо (100-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:3. Для Бублика титул в Кицбюэле стал седьмым в карьере, вторым на грунте и третьим в сезоне. Ранее он стал чемпионом турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария) и ATP-500 в Галле (Германия).
Далее Александр Бублик выступит на «Мастерсе» в Цинциннати (США), который пройдёт с 5 по 18 августа. Казахстанский теннисист отказался от участия в «Мастерсе» в Торонто (Канада).
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