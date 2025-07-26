Мари Боузкова стала чемпионкой турнира WTA-250 в Праге, обыграв Линду Носкову
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47-я ракетка мира чешская теннисистка Мари Боузкова стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия). В финале она обыграла свою соотечественницу Линду Носкову (23-я в рейтинге) со счётом 2:6, 6:1, 6:3.
Прага. Финал
26 июля 2025, суббота. 15:10 МСК
23
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
1 : 2
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|3
|
|6
|6
47
Мари Боузкова
М. Боузкова
Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. В её рамках Мари Боузкова четыре раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Линды Носковой семь эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.
Для Мари Боузковой титул в Праге стал вторым в карьере. Первый она тоже завоевала в Праге в 2022 году.
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