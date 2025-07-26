Мари Боузкова стала чемпионкой турнира WTA-250 в Праге, обыграв Линду Носкову

47-я ракетка мира чешская теннисистка Мари Боузкова стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия). В финале она обыграла свою соотечественницу Линду Носкову (23-я в рейтинге) со счётом 2:6, 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. В её рамках Мари Боузкова четыре раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Линды Носковой семь эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Для Мари Боузковой титул в Праге стал вторым в карьере. Первый она тоже завоевала в Праге в 2022 году.