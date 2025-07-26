Бублик — о титуле в Кицбюэле: одна из самых тяжёлых недель в моей жизни
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30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал победу на турнире категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). В матче за титул он обыграл 100-ю ракетку мира француза Артура Казо. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.
Кицбюэль. Финал
26 июля 2025, суббота. 15:40 МСК
30
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
100
Артур Казо
А. Казо
«Я не могу поверить, что сделал это. Это была, наверное, одна из самых тяжёлых недель в моей жизни, потому что я приехал из Гштаада, играл здесь в таких условиях. Всё время шёл дождь. Я рад, что справился, и благодарю вас за поддержку на протяжении этого турнира», — сказал Бублик в интервью на корте.
Отметим, что Бублик выиграл свой седьмой титул в карьере и третий в текущем сезоне. В обновлённом рейтинге ATP Александр вернётся на 25-е место.
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