Бублик — о титуле в Кицбюэле: одна из самых тяжёлых недель в моей жизни

30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал победу на турнире категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). В матче за титул он обыграл 100-ю ракетку мира француза Артура Казо. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

«Я не могу поверить, что сделал это. Это была, наверное, одна из самых тяжёлых недель в моей жизни, потому что я приехал из Гштаада, играл здесь в таких условиях. Всё время шёл дождь. Я рад, что справился, и благодарю вас за поддержку на протяжении этого турнира», — сказал Бублик в интервью на корте.

Отметим, что Бублик выиграл свой седьмой титул в карьере и третий в текущем сезоне. В обновлённом рейтинге ATP Александр вернётся на 25-е место.