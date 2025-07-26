Александр Бублик высказался об игре Казо в финале турнира ATP-250 в Кицбюэле
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30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался об игре своего соперника по финалу турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). В матче за титул он обыграл 100-ю ракетку мира француза Артура Казо. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.
Кицбюэль. Финал
26 июля 2025, суббота. 15:40 МСК
30
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
100
Артур Казо
А. Казо
«Я знал, что это лучшая неделя в его жизни. А для меня это был уже 14-й финал. Но я помню первый как будто вчера. Это было очень тяжело, я желаю ему всего наилучшего. Я использовал те немногие шансы, которые у меня были. Рад, что победил», — сказал Бублик после матча.
Отметим, что Бублик выиграл свой седьмой титул в карьере и третий в текущем сезоне. В обновлённом рейтинге ATP Александр вернётся на 25-е место.
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