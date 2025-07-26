Бублик повторил прошлогоднее достижение Берреттини, выиграв турниры в Гштaaде и Кицбюэле
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30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик повторил прошлогоднее достижение итальянца Маттео Берреттини, выиграв турниры ATP-250 в Гштaaде и Кицбюэле в один год.
Кицбюэль. Финал
26 июля 2025, суббота. 15:40 МСК
30
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
100
Артур Казо
А. Казо
В решающем матче в Кицбюэле Бублик обыграл француза Артура Казо (100-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:3. Для Бублика титул в Кицбюэле стал седьмым в карьере, вторым на грунте и третьим в сезоне. В этом сезоне он стал чемпионом турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария) и ATP-500 в Галле (Германия).
Далее Александр Бублик выступит на «Мастерсе» в Цинциннати (США), который пройдёт с 5 по 18 августа. Казахстанский теннисист отказался от участия в «Мастерсе» в Торонто (Канада).
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