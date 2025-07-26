Мари Боузкова — пятая в этом году, кто обыграл лидера посева в финале турнира WTA
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47-я ракетка мира чешская теннисистка Мари Боузкова стала пятой спортсменкой в этом году, кто выиграл у первой сеяной в финале турнира WTA. Сегодня, 26 июля, она стала чемпионкой турнира WTA-250 в Праге (Чехия), обыграв свою соотечественницу Линду Носкову (23-я в рейтинге) со счётом 3:6, 6:1, 6:3.
Прага. Финал
26 июля 2025, суббота. 15:10 МСК
23
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
1 : 2
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47
Мари Боузкова
М. Боузкова
Ранее в 2025 году лидера посева обыгрывали американка Мэдисон Киз (Аделаида, Открытый чемпионат Австралии), россиянка Мирра Андреева (Индиан-Уэллс), Елена Остапенко из Латвии (Штутгарт) и Кори Гауфф из США («Ролан Гаррос»). В Аделаиде Киз обыграла Джессику Пегулу, на остальных турнирах теннисистки оказались сильнее Арины Соболенко.
Для Мари Боузковой титул в Праге стал вторым в карьере. Первый она тоже завоевала в Праге — в 2022 году.
Комментарии
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