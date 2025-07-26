Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мари Боузкова — пятая в этом году, кто обыграл лидера посева в финале турнира WTA

Мари Боузкова — пятая в этом году, кто обыграл лидера посева в финале турнира WTA
Комментарии

47-я ракетка мира чешская теннисистка Мари Боузкова стала пятой спортсменкой в этом году, кто выиграл у первой сеяной в финале турнира WTA. Сегодня, 26 июля, она стала чемпионкой турнира WTA-250 в Праге (Чехия), обыграв свою соотечественницу Линду Носкову (23-я в рейтинге) со счётом 3:6, 6:1, 6:3.

Прага. Финал
26 июля 2025, суббота. 15:10 МСК
Линда Носкова
23
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 3
2 		6 6
         
Мари Боузкова
47
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

Ранее в 2025 году лидера посева обыгрывали американка Мэдисон Киз (Аделаида, Открытый чемпионат Австралии), россиянка Мирра Андреева (Индиан-Уэллс), Елена Остапенко из Латвии (Штутгарт) и Кори Гауфф из США («Ролан Гаррос»). В Аделаиде Киз обыграла Джессику Пегулу, на остальных турнирах теннисистки оказались сильнее Арины Соболенко.

Для Мари Боузковой титул в Праге стал вторым в карьере. Первый она тоже завоевала в Праге — в 2022 году.

Календарь турнира в Праге
Сетка турнира в Праге
Материалы по теме
Мари Боузкова стала чемпионкой турнира WTA-250 в Праге, обыграв Линду Носкову
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android