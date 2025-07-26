Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стала известна сетка турнира в Монреале, где сыграют 11 российских теннисисток

Прошла жеребьёвка основной сетки турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). На соревнованиях сыграют 11 российских теннисисток — Мирра Андреева (четвёртая сеяная), Екатерина Александрова (12), Людмила Самсонова (13), Диана Шнайдер (14), Анастасия Павлюченкова (27), Вероника Кудерметова, Полина Кудерметова, Анастасия Потапова, Анна Калинская и Анна Блинкова. Через квалификацию в основную сетку соревнований пробилась Камилла Рахимова.

Фото: Сетка турнира в Монреале

Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер и Анастасия Павлюченкова начнут борьбу на «тысячнике» со второго круга.

Первые матчи российских игроков на турнире WTA-1000 в Монреале: