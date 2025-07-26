Стала известна сетка турнира в Монреале, где сыграют 11 российских теннисисток

Прошла жеребьёвка основной сетки турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). На соревнованиях сыграют 11 российских теннисисток — Мирра Андреева (четвёртая сеяная), Екатерина Александрова (12), Людмила Самсонова (13), Диана Шнайдер (14), Анастасия Павлюченкова (27), Вероника Кудерметова, Полина Кудерметова, Анастасия Потапова, Анна Калинская и Анна Блинкова. Через квалификацию в основную сетку соревнований пробилась Камилла Рахимова.
Фото: Сетка турнира в Монреале
Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер и Анастасия Павлюченкова начнут борьбу на «тысячнике» со второго круга.
Первые матчи российских игроков на турнире WTA-1000 в Монреале:
- Мирра Андреева — Бьянка Андрееску (Канада)/ Барбора Крейчикова (Чехия);
- Екатерина Александрова - Чжу Линь (Китай)/победительница квалификации;
- Людмила Самсонова — Наоми Осака (Япония)/победительница квалификации;
- Диана Шнайдер — Моюка Утидзима (Япония)/Мари Боузкова (Чехия);
- Анастасия Павлюченкова — Ева Лис (Германия)/победительница квалификации;
- Вероника Кудерметова — победительница квалификации;
- Анастасия Потапова — победительница квалификации;
- Анна Калинская — Энн Ли (США);
- Полина Кудерметова — Сюзан Ламенс (Нидерланды);
- Анна Блинкова — Кэролайн Доулхайд (США).