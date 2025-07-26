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Стала известна сетка турнира в Монреале, где сыграют 11 российских теннисисток

Стала известна сетка турнира в Монреале, где сыграют 11 российских теннисисток
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Прошла жеребьёвка основной сетки турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). На соревнованиях сыграют 11 российских теннисисток — Мирра Андреева (четвёртая сеяная), Екатерина Александрова (12), Людмила Самсонова (13), Диана Шнайдер (14), Анастасия Павлюченкова (27), Вероника Кудерметова, Полина Кудерметова, Анастасия Потапова, Анна Калинская и Анна Блинкова. Через квалификацию в основную сетку соревнований пробилась Камилла Рахимова.

Фото: Сетка турнира в Монреале

Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер и Анастасия Павлюченкова начнут борьбу на «тысячнике» со второго круга.

Первые матчи российских игроков на турнире WTA-1000 в Монреале:

  • Мирра Андреева — Бьянка Андрееску (Канада)/ Барбора Крейчикова (Чехия);
  • Екатерина Александрова - Чжу Линь (Китай)/победительница квалификации;
  • Людмила Самсонова — Наоми Осака (Япония)/победительница квалификации;
  • Диана Шнайдер — Моюка Утидзима (Япония)/Мари Боузкова (Чехия);
  • Анастасия Павлюченкова — Ева Лис (Германия)/победительница квалификации;
  • Вероника Кудерметова — победительница квалификации;
  • Анастасия Потапова — победительница квалификации;
  • Анна Калинская — Энн Ли (США);
  • Полина Кудерметова — Сюзан Ламенс (Нидерланды);
  • Анна Блинкова — Кэролайн Доулхайд (США).
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