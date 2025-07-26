Фото: Александр Бублик с трофеем турнира ATP-250 в Кицбюэле
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30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик получил трофей после победы на турнире категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). Сегодня, 26 июля, в матче за титул Бублик в двух сетах обыграл 100-ю ракетку мира француза Артура Казо. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.
Кицбюэль. Финал
26 июля 2025, суббота. 15:40 МСК
30
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
100
Артур Казо
А. Казо
После победы в Кицбюэле Александр Бублик вернётся на 25-ю строчку мирового рейтинга. В лайв-рейтинге он обошёл Алексея Попырина, Иржи Легечку, Феликса Оже-Альяссима, Дениса Шаповалова и Стефаноса Циципаса.
Далее Александр Бублик выступит на «Мастерсе» в Цинциннати (США), который пройдёт с 5 по 18 августа. Казахстанский теннисист отказался от участия в «Мастерсе» в Торонто (Канада).
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