Камилла Рахимова вышла в основную сетку турнира WTA-1000 в Монреале

66-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В финале квалификации она обыграла представительницу Австралии Астру Шарму (148-я в рейтинге) со счётом 7:5, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. В её рамках Рахимова один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Шармы восемь эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Матчи основной сетки «тысячника» в Монреале пройдут с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американка Джессика Пегула.