Винус Уильямс: возвращение в Вашингтон напомнило мне, как много для меня значит теннис

45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс опубликовала пост по итогам турнира WTA-500 в Вашингтоне. Во втором круге она потерпела поражение от польки Магдалены Френх — 2:6, 2:6.

«Возвращение в Вашингтон напомнило мне, как много для меня значит эта игра. Спасибо за поддержку, энергию и любовь. Скоро увидимся в Цинциннати», — написала Винус на своей странице в социальных сетях.

Винус Уильямс стала второй самой возрастной спортсменкой в истории, которой удалось победить в матче турнира WTA. Уильямс обыграла соотечественницу Питон Стирнс в матче первого круга турнира в Вашингтоне со счётом 6:3, 6:4. Отметим, что Винус Уильямс получила уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Соревнования пройдут с 7 по 18 августа.