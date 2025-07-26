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Веснина: Бублик готов ломать все стереотипы о самом себе в этом сезоне

Веснина: Бублик готов ломать все стереотипы о самом себе в этом сезоне
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на победу представителя Казахстана Александра Бублика на турнире категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). Сегодня, 26 июля, в матче за титул Бублик в двух сетах обыграл 100-ю ракетку мира француза Артура Казо. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Кицбюэль. Финал
26 июля 2025, суббота. 15:40 МСК
Александр Бублик
30
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Артур Казо
100
Франция
Артур Казо
А. Казо

«Александр Бублик выиграл второй титул подряд. Мало кто верил, особенно Коля Давыденко сомневался, что он сможет дойти далеко на этом турнире. Но Александр, кажется, готов ломать все стереотипы о самом себе в этом сезоне», — написала Веснина на своей странице в социальных сетях.

Далее Александр Бублик выступит на «Мастерсе» в Цинциннати (США), который пройдёт с 5 по 18 августа. Казахстанский теннисист отказался от участия в «Мастерсе» в Торонто (Канада).

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