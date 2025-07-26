Веснина: Бублик готов ломать все стереотипы о самом себе в этом сезоне

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на победу представителя Казахстана Александра Бублика на турнире категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). Сегодня, 26 июля, в матче за титул Бублик в двух сетах обыграл 100-ю ракетку мира француза Артура Казо. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.
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«Александр Бублик выиграл второй титул подряд. Мало кто верил, особенно Коля Давыденко сомневался, что он сможет дойти далеко на этом турнире. Но Александр, кажется, готов ломать все стереотипы о самом себе в этом сезоне», — написала Веснина на своей странице в социальных сетях.
Далее Александр Бублик выступит на «Мастерсе» в Цинциннати (США), который пройдёт с 5 по 18 августа. Казахстанский теннисист отказался от участия в «Мастерсе» в Торонто (Канада).
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