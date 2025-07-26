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«Она левша, это немного сложно». Рыбакина — о предстоящем матче с Фернандес в Вашингтоне

«Она левша, это немного сложно». Рыбакина — о предстоящем матче с Фернандес в Вашингтоне
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12-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о предстоящей встрече с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес (36-я в рейтинге) в полуфинале турнира WTA-500 в Вашингтоне (США).

Вашингтон (ж). 1/2 финала
26 июля 2025, суббота. 21:30 МСК
Лейла Фернандес
36
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
12
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Конечно, это будет тяжёлый матч. К тому же она левша, и это немного сложно. Я давно не играла против левшей. Постараюсь сделать всё возможное, сосредоточиться на своей подаче и ещё раз поговорить с командой. Надеюсь, у меня всё получится», — приводит слова Рыбакиной The Tennis Gazette.

Счёт личных встреч Рыбакиной и Фернандес — 1-1. Елена обыграла Лейлу в 1/4 финала «тысячника» в Дохе-2024 со счётом 6:4, 6:2, а канадская теннисистка оказалась сильнее во втором круге в Цинциннати-2024 (3:6, 7:6 (7:3), 6:4).

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