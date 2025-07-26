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«Тренеры немного беспокоились обо мне». Фернандес поделилась историей из детства

«Тренеры немного беспокоились обо мне». Фернандес поделилась историей из детства
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36-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес перед полуфиналом турнира WTA-500 в Вашингтоне рассказала историю из детства, о которой она напоминает себе до сих пор.

«С самого детства мы все знали, что я никогда не стану самой высокой теннисисткой в туре, но понимали, что могу быть довольно быстрой. В связи с этим я расскажу вам отдельный анекдот, забавную историю. Когда начала играть в теннис, там был своего рода мини-лагерь, где проходили тесты на физическую подготовку, что-то вроде соревнований по бегу на прямую. Я бы, наверное, сказала, что была самой медленной из всех девочек.

Тренеры немного беспокоились обо мне, они думали, что я не так хороша физически. Поэтому они поговорили с моими родителями, рассказали им о проблеме, и те ответили следующее: «Возможно, вы отчасти правы, но, если вы дадите ей теннисный мяч и попросите её бегать за ним снова и снова, гарантирую, что она это сделает. Её сердце и вера в себя намного сильнее, чем у большинства девочек в этом лагере». Эта история всегда была у меня в голове. Напоминаю себе о ней много раз. Я бы сказала, что она была ключевой на протяжении всего процесса. Каждый раз, когда занимаюсь какой-либо тренировкой, даже зная, что никогда не стану самой большой, самой сильной или даже самой быстрой из всех, знаю, что во мне заложена уверенность в себе. Именно это позволяет мне так много бить по мячу на корте», — приводит слова Фернандес Punto de Break.

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