Соболенко — об Уимблдоне-2025: это ужасно, когда твоя жизнь зависит от результата

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вспомнила эмоции от поражения в полуфинале Уимблдона-2025. Ранее она опубликовала влог с травяного мэйджора.

«Это ужасно, когда твоя жизнь зависит от результата», — сказала Соболенко в видеоблоге на своём YouTube-канале.

Напомним, на Уимблдоне-2025 Соболенко дошла до полуфинала. За выход в решающую стадию Арина (1) со счётом 4:6, 6:4, 4:6 проиграла на тот момент 12-й ракетке мира американке Аманде Анисимовой (13). Аманда в финале уступила польке Иге Швёнтек. Встреча завершилась со счётом 0:6, 0:6.