«Он из тех, кто может включиться в любой момент». Шелтон — о результатах Тиафо

Восьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался о результатах своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо (11-й в рейтинге) после четвертьфинала на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США). Бен обыграл Фрэнсиса со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

«Он из тех парней, кто может включиться в любой момент, когда захочет, и вы каждый год всё чаще видите недели, когда он играет в свой стиль тенниса — действительно хороший теннис. Это пугает остальных соперников. Он сам это признаёт. Раньше он появлялся только на американской хардовой серии и паре других турниров в году, и это были его главные моменты. Теперь он доходит до четвертьфиналов на «Ролан Гаррос», и для остальных это серьёзная угроза. Он один из лучших в мире, когда сосредоточен, атакует вторые подачи и заставляет вас чувствовать себя в невыгодном положении, принимая вторую подачу и выходя к сетке», — приводит слова Шелтона The Tennis Gazette.