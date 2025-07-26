Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль — об ОИ-2024: один из самых особенных моментов в моей карьере

Надаль — об ОИ-2024: один из самых особенных моментов в моей карьере
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал пост с воспоминаниями о летних Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Напомним, Игры стартовали ровно год назад, 26 июля.

«Один год назад… Один из самых особенных моментов в моей карьере», — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.

Надаль завершил карьеру в ноябре 2024 года. Испанец за карьеру выиграл 92 титула в одиночном разряде, в том числе 22 — на турнирах «Большого шлема» и 36 — на турнирах серии «Мастерс». В парном разряде спортсмен выиграл 11 турниров ATP, в том числе олимпийское золото 2016 года. Последний ТБШ Надаль выиграл в 2022 году в Париже на грунтовых кортах «Ролан Гаррос», победив в финале норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0.

Материалы по теме
Надаль и Федерер трижды кряду бились за титулы «РГ» и Уимблдона. Повторить такое нереально
Надаль и Федерер трижды кряду бились за титулы «РГ» и Уимблдона. Повторить такое нереально
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android