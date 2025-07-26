Надаль — об ОИ-2024: один из самых особенных моментов в моей карьере

Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал пост с воспоминаниями о летних Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Напомним, Игры стартовали ровно год назад, 26 июля.

«Один год назад… Один из самых особенных моментов в моей карьере», — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.

Надаль завершил карьеру в ноябре 2024 года. Испанец за карьеру выиграл 92 титула в одиночном разряде, в том числе 22 — на турнирах «Большого шлема» и 36 — на турнирах серии «Мастерс». В парном разряде спортсмен выиграл 11 турниров ATP, в том числе олимпийское золото 2016 года. Последний ТБШ Надаль выиграл в 2022 году в Париже на грунтовых кортах «Ролан Гаррос», победив в финале норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0.