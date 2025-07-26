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Мария Тимофеева и Алина Корнеева встретятся в финале турнира W100 в Португалии

Мария Тимофеева и Алина Корнеева встретятся в финале турнира W100 в Португалии
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264-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева и 259-й номер рейтинга россиянка Алина Корнеева встретятся в финале турнира W100 в Фигейра-да-Фоше (Португалия) в одиночном разряде.

В полуфинале соревнований Тимофеева обыграла Зарину Дияс из Казахстана (269-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:2. Алина Корнеева на этой же стадии оказалась сильнее Евы Веддер из Нидерландов (4:6, 7:5, 6:1). Финал состоится в воскресенье, 27 июля, не ранее 14:00 мск.

Турнир ITF W100 в Фигейра-да-Фош среди женщин проходит с 21 по 27 июля 2025 года.

Мария Тимофеева ранее выступила на турнире категории WTA-250 в Гамбурге (Германия). В первом круге она уступила Кае Юван со счётом 6:7 (4:7), 1:6. Алина Корнеева в первом круге квалификации Уимблдона-2025 проиграла Ребеке Масаровой (0:6, 5:7).

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