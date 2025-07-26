«Стал очень нерешительным, перестал играть свободно». Шаповалов — о трудностях на корте

28-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов перед стартом «Мастерса» в Торонто (Канада) рассказал, с какими трудностями на корте он столкнулся, а также какую цель ставил перед собой на турнире ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). В решающем матче Денис обыграл Александра Ковачевича со счётом 6:4, 6:2.

«Я доволен тем, как сыграл каждый матч. После Уимблдона у меня была серьёзная беседа с командой: мы пытались вернуться на корт, анализировали, что пошло не так до начала этого хардового тура, а также разбирали, что произошло в Далласе и Майами и что не сложилось во время грунтового и травяного туров. Мы много размышляли об этом и пришли к выводу, что я стал очень нерешительным на корте, перестал играть свободно, не шёл на свои удары. Целью в Лос-Кабосе было лучше подготовиться к этим предстоящим турнирам, показать свою игру и выступать раскованно, агрессивно, не обращая внимания на счёт или соперника. Рад, что мне это удалось: знаю, что, когда я играю так, всё может сложиться по-разному, но именно это позволяет мне проводить такие недели», — приводит слова Шаповалова Punto de Break.