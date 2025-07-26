Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Стал очень нерешительным, перестал играть свободно». Шаповалов — о трудностях на корте

«Стал очень нерешительным, перестал играть свободно». Шаповалов — о трудностях на корте
Аудио-версия:
Комментарии

28-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов перед стартом «Мастерса» в Торонто (Канада) рассказал, с какими трудностями на корте он столкнулся, а также какую цель ставил перед собой на турнире ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). В решающем матче Денис обыграл Александра Ковачевича со счётом 6:4, 6:2.

Лос-Кабос. Финал
20 июля 2025, воскресенье. 06:10 МСК
Александр Ковачевич
76
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Денис Шаповалов
33
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

«Я доволен тем, как сыграл каждый матч. После Уимблдона у меня была серьёзная беседа с командой: мы пытались вернуться на корт, анализировали, что пошло не так до начала этого хардового тура, а также разбирали, что произошло в Далласе и Майами и что не сложилось во время грунтового и травяного туров. Мы много размышляли об этом и пришли к выводу, что я стал очень нерешительным на корте, перестал играть свободно, не шёл на свои удары. Целью в Лос-Кабосе было лучше подготовиться к этим предстоящим турнирам, показать свою игру и выступать раскованно, агрессивно, не обращая внимания на счёт или соперника. Рад, что мне это удалось: знаю, что, когда я играю так, всё может сложиться по-разному, но именно это позволяет мне проводить такие недели», — приводит слова Шаповалова Punto de Break.

Материалы по теме
Веснина: Бублик готов ломать все стереотипы о самом себе в этом сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android