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«Это помогает мне вернуться в детство». Шаповалов — об игре на «Мастерсе» в Торонто

«Это помогает мне вернуться в детство». Шаповалов — об игре на «Мастерсе» в Торонто
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28-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал, что для него самое лучшее в игре на домашнем турнире. Денис выступит на «Мастерсе» в Торонто (Канада).

«Конечно, есть много разных ресторанов, куда мне нравится ходить, но для меня самое главное — видеть мою семью и иметь рядом друзей, когда я здесь. Просто проводить с ними время — это главное, что помогает мне вернуться в детство и в то же время отвлечься от тенниса и почувствовать себя обычным человеком. Обычно я не могу проводить с ними много времени, у всех есть свои семьи, они не могут много путешествовать, потому что у них своя жизнь, поэтому очень важно находить время для них в эти недели», — приводит слова Шаповалова Punto de Break.

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