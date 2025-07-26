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«Дело не только в собаках». Шаповалов — о своём проекте для помощи животным

«Дело не только в собаках». Шаповалов — о своём проекте для помощи животным
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28-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал о своей цели в проекте ShapoShelter, который был основан им в 2022 году совместно с Корнелиусом Хаарманом и Надей Абдалой.

«Дело не только в собаках, а в животных вообще. Я всегда рос рядом с животными дома, у меня была с ними тесная связь, поэтому сейчас важно вернуть ту любовь, которую они дарят многим людям. Они всегда приносили мне счастье и радость. Трагично видеть столько животных в приютах, без семьи, без дома; люди не знают, сколько любви они способны дать. С самого детства я всегда старалась поддерживать людей, которые борются с этой проблемой, поэтому теперь ShapoShelter — мой большой проект, дополнительный способ внести свой вклад и помочь, просто рассказывая истории животных и находя им дома, — это и есть моя главная цель», — приводит слова Шаповалова Punto de Break.

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