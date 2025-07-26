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35-летняя Каролина Возняцки стала мамой в третий раз

35-летняя Каролина Возняцки стала мамой в третий раз
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Чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки стала мамой в третий раз. Об этом теннисистка и её муж экс-игрок НБА Дэвид Ли сообщили в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Каролины Возняцки

«Макс Возняцки Ли, родился 26 июля 2025 года! Мама и малыш здоровы, и наша семья не может быть счастливее!» — написали супруги в социальных сетях.

Напомним, Каролине Возняцки 35 лет. С Дэвидом Ли они уже воспитывают двоих детей — дочь Оливию и сына Джеймса. Последний раз теннисистка выходила на корт на турнире «Большого шлема» US Open — 2024. Тогда она дошла до четвёртого круга, уступив бразильской теннисистке Беатрис Хаддад-Майе со счётом 2:6, 6:3, 3:6.

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