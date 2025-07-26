Лучано Дардери стал победителем грунтового турнира ATP-250 в Умаге
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55-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери стал чемпионом грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия). В финале он обыграл представителя Испании Карлоса Табернера. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.
Умаг. Финал
26 июля 2025, суббота. 21:40 МСК
111
Карлос Табернер
К. Табернер
Окончен
0 : 2
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46
Лучано Дардери
Л. Дардери
Встреча продолжалась 1 часа 26 минут. В её рамках Дардери семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету испанца ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Для Лучано Дардери титул в Умаге стал четвёртым в карьере и третьим в сезоне. Ранее он стал чемпионом на турнирах ATP-250 в Марракеше и Бостаде.
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