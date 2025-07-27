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Елена Рыбакина — Лейла Фернандес, результат матча 26 июля, счёт 1:2, 1/2 финала турнира в Вашингтоне

Лейла Фернандес одолела Елену Рыбакину и вышла в финал турнира в Вашингтоне
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36-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла в финал турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В полуфинале она одолела 12-ю ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:3).

Вашингтон (ж). 1/2 финала
26 июля 2025, суббота. 21:40 МСК
Лейла Фернандес
36
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 2 		7 7 7 7
7 7 		6 3 6 3
         
Елена Рыбакина
12
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Встреча продолжалась 3 часа 12 минут. В её рамках Фернандес 12 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Рыбакиной 17 эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

За титул в Вашингтоне Лейла Фернандес поспорит с победительницей матча Анна Калинская (Россия) — Эмма Радукану (Великобритания).

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