Лейла Фернандес одолела Елену Рыбакину и вышла в финал турнира в Вашингтоне
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36-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла в финал турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В полуфинале она одолела 12-ю ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:3).
Вашингтон (ж). 1/2 финала
26 июля 2025, суббота. 21:40 МСК
36
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|7 7
|
|6 3
|6 3
12
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Встреча продолжалась 3 часа 12 минут. В её рамках Фернандес 12 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Рыбакиной 17 эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
За титул в Вашингтоне Лейла Фернандес поспорит с победительницей матча Анна Калинская (Россия) — Эмма Радукану (Великобритания).
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