Лейла Фернандес одолела Елену Рыбакину и вышла в финал турнира в Вашингтоне

36-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла в финал турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В полуфинале она одолела 12-ю ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:3), 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 3 часа 12 минут. В её рамках Фернандес 12 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Рыбакиной 17 эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

За титул в Вашингтоне Лейла Фернандес поспорит с победительницей матча Анна Калинская (Россия) — Эмма Радукану (Великобритания).