Музетти — о сыне: быть вдали друг от друга — не самое лёгкое испытание

Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, что для него значат выступления в туре, зная, что его семья дома.

— Мы знаем, что у вас дома молодая семья и маленький ребёнок. Что значит для вас быть в туре, зная, что у вас дома молодая семья? Насколько это вас вдохновляет?

— Безусловно, это ещё одна мотивация, чтобы преуспеть. Иногда это тяжело, особенно когда проводишь с ними так много времени: необходимость расстаться и быть вдали друг от друга — не самое лёгкое испытание. Теперь, когда Людовико растёт и начинает понимать больше, это непросто. К счастью, у меня есть Вероника, мой партнёр, который понимает и поддерживает меня в полной мере, действительно хорошее чувство для меня. Они также приедут в Нью-Йорк, чтобы быть вместе во время «Шлема», — приводит слова Музетти Ubitennis.