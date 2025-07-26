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«Большая честь и привилегия». Музетти — о миксте с Паолини на US Open

«Большая честь и привилегия». Музетти — о миксте с Паолини на US Open
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Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался об участии в смешанном парном разряде на US Open — 2025 со своей соотечественницей Жасмин Паолини.

— Мы знаем, что вы будете играть в смешанном парном разряде [на Открытом чемпионате США] с Жасмин Паолини. Пришлось ли вам уговаривать её выбрать вас, а не Янника? И насколько для вас особенно играть с соотечественницей?
— Мы уже играли вместе выставочный матч в Индиан-Уэллсе, так что у нас была возможность сыграть вместе. Мы давно знакомы, после этого события, а также с новостями о новом формате смешанных пар на турнирах эта идея показалась нам интересной. Это также возможность взглянуть на теннис с другой стороны. Для меня большая честь и привилегия делить корт с Жасмин. Надеюсь, нам будет весело вместе, — приводит слова Музетти Ubitennis.

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