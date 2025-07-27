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«Приехал очень мотивированным». Музетти поделился ожиданиями от «Мастерса» в Торонто

«Приехал очень мотивированным». Музетти поделился ожиданиями от «Мастерса» в Торонто
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Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти поделился ожиданиями от «Мастерса» в Торонто (Канада). Итальянец начнёт борьбу на турнире со второго круга.

«Рад вернуться сюда, в Торонто. В прошлом году мне пришлось пропустить Открытый чемпионат Канады в Монреале. После Олимпиады это было непростое решение, но оно оказалось верным. Честно говоря, я приехал сюда очень мотивированным. Два года назад у меня были прекрасные впечатления, прекрасные воспоминания, так что я надеюсь, что это будет отличный турнир и отличное событие», — приводит слова Музетти Ubitennis.

«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом соревнований является австралиец Алексей Попырин.

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