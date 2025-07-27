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«Мой теннис был невероятным». Дардери — о победе на турнире в Умаге

«Мой теннис был невероятным». Дардери — о победе на турнире в Умаге
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55-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери прокомментировал победу на турнире категории ATP-250 в Умаге (Хорватия). В финале он обыграл представителя Испании Карлоса Табернера. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Умаг. Финал
26 июля 2025, суббота. 21:40 МСК
Карлос Табернер
111
Испания
Карлос Табернер
К. Табернер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Лучано Дардери
46
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

«Это что-то особенное для меня. Последний месяц был сумасшедшим. Я хочу поблагодарить своего отца и всю свою команду. Без них это было бы невозможно. Я очень доволен. Если бы мне две недели назад мне сказали об этом, я бы ответил, что это невозможно. Очень доволен своим выступлением. Мой теннис был невероятным на этой неделе. Я постараюсь отдохнуть и продолжу играть так на следующей неделе на харде», — сказал Дардери после матча.

Для Лучано Дардери титул в Умаге стал четвёртым в карьере и третьим в сезоне. Ранее он стал чемпионом на турнирах ATP-250 в Марракеше и Бостаде.

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