«Мой теннис был невероятным». Дардери — о победе на турнире в Умаге

55-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери прокомментировал победу на турнире категории ATP-250 в Умаге (Хорватия). В финале он обыграл представителя Испании Карлоса Табернера. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.
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«Это что-то особенное для меня. Последний месяц был сумасшедшим. Я хочу поблагодарить своего отца и всю свою команду. Без них это было бы невозможно. Я очень доволен. Если бы мне две недели назад мне сказали об этом, я бы ответил, что это невозможно. Очень доволен своим выступлением. Мой теннис был невероятным на этой неделе. Я постараюсь отдохнуть и продолжу играть так на следующей неделе на харде», — сказал Дардери после матча.
Для Лучано Дардери титул в Умаге стал четвёртым в карьере и третьим в сезоне. Ранее он стал чемпионом на турнирах ATP-250 в Марракеше и Бостаде.
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