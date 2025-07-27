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Анна Калинская — Эмма Радукану, результат матча 27 июля 2025, счёт 2:0, полуфинал турнира WTA-500 в Вашингтоне, США

Анна Калинская одолела Эмму Радукану и вышла в финал турнира WTA-500 в Вашингтоне
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В ночь с 26 на 27 июля мск в столице США Вашингтоне прошёл полуфинальный матч хардового турнира категории WTA-500 между 48-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и 46-й в рейтинге WTA Эммой Радукану из Великобритании. Калинская выиграла встречу в двух сетах — 6:4, 6:3.

Вашингтон (ж). 1/2 финала
27 июля 2025, воскресенье. 01:10 МСК
Анна Калинская
48
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Эмма Радукану
46
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Калинская выполнила два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Радукану шесть раз подала навылет при четырёх двойных ошибках и выиграла за матч один брейк-пойнт из шести заработанных.

В решающем матче за титул в Вашингтоне Калинская сыграет с 36-й ракеткой мира Лейлой Фернандес из Канады, которая в трёх сетах (6:7, 7:6, 7:6) обыграла казахстанскую спортсменку Елену Рыбакину в полуфинале соревнований.

Календарь турнира WTA-500 в Вашингтоне
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