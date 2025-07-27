Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определилсь все участницы финала турнира WTA-500 в Вашингтоне: кто вышел в финал, как сыграли Калинская, Рыбакина, Радукану

Стали известны все участницы финала турнира WTA-500 в Вашингтоне
Комментарии

Определился полный список теннисисток, которые сыграют в финале в одиночном разряде на хардовом турнире категории WTA-500 в столице США Вашингтоне.

Борьбу за итоговую победу на этой стадии продолжат Лейла Фернандес (Канада) и Анна Калинская (Россия). 22-летняя канадка в полуфинале оказалась сильнее представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, а россиянка одолела спортсменку из Великобритании Эмму Радукану.

Финальная пара на WTA-500 в Вашингтоне:

Лейла Фернандес (Канада) — Анна Калинская (Россия).

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд составляет $ 1,2 млн.

Календарь турнира WTA-500 в Вашингтоне
Сетка турнира WTA-500 в Вашингтоне
Материалы по теме
Анна Калинская одолела Эмму Радукану и вышла в финал турнира WTA-500 в Вашингтоне

Перспективные российские теннисистки:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android