Стали известны все участницы финала турнира WTA-500 в Вашингтоне

Определился полный список теннисисток, которые сыграют в финале в одиночном разряде на хардовом турнире категории WTA-500 в столице США Вашингтоне.

Борьбу за итоговую победу на этой стадии продолжат Лейла Фернандес (Канада) и Анна Калинская (Россия). 22-летняя канадка в полуфинале оказалась сильнее представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, а россиянка одолела спортсменку из Великобритании Эмму Радукану.

Финальная пара на WTA-500 в Вашингтоне:

Лейла Фернандес (Канада) — Анна Калинская (Россия).

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд составляет $ 1,2 млн.

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Перспективные российские теннисистки: