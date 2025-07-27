Стали известны все участницы финала турнира WTA-500 в Вашингтоне

Определился полный список теннисисток, которые сыграют в финале в одиночном разряде на хардовом турнире категории WTA-500 в столице США Вашингтоне.
Борьбу за итоговую победу на этой стадии продолжат Лейла Фернандес (Канада) и Анна Калинская (Россия). 22-летняя канадка в полуфинале оказалась сильнее представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, а россиянка одолела спортсменку из Великобритании Эмму Радукану.
Финальная пара на WTA-500 в Вашингтоне:
Лейла Фернандес (Канада) — Анна Калинская (Россия).
Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд составляет $ 1,2 млн.
Перспективные российские теннисистки: