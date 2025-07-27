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Турнир WTA-500 в Вашингтоне: результаты игрового дня 26 июля: как сыграли Калинская, Рыбакина, Радукану, Фернандес, кто в финале

Турнир WTA-500 в Вашингтоне: результаты игрового дня 26 июля
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26 июля и в ночь на 27 июля мск в столице США Вашингтоне продолжился хардовый турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня у женщин (курсивом выделены победители).

Теннис. Турнир WTA-500 в Вашингтоне. Результаты игрового дня 26-27 июля

Эмма Радукану (Великобритания) — Анна Калинская (Россия) — 0:2 (4:6, 3:6);
Лейла Фернандес (Канада) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — 2:1 (6:7, 7:6, 7:6).

Соревнования в Вашингтоне проходят с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд составляет $ 1,2 млн. На текущий момент действующей чемпионкой турнира является испанка Паула Бадоса, которая в финале прошлого года одолела чешку Мари Боузкову. В 2025 году Бадоса не приняла участие в соревнованиях.

Календарь турнира WTA-500 в Вашингтоне
Сетка турнира WTA-500 в Вашингтоне
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