Собака Анны Калинской вновь выбежала на корт после победы россиянки над Эммой Радукану

Собака российской теннисистки 46-й ракетки мира Анны Калинской вновь выбежала на корт после матча на турнире в Вашингтоне.

После победного полуфинального матча Калинской с представительницей Великобритании Эммой Радукану (6:4, 6:3) на корт выбежала её собака — такса Белла. Первый раз собака появилась на корте после четвертьфинального матча россиянки с датчанкой Кларой Таусон (6:3, 7:5).

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В решающем матче за титул на турнире в Вашингтоне Калинская сыграет с 36-й ракеткой мира Лейлой Фернандес из Канады, которая в трёх сетах (6:7, 7:6, 7:6) обыграла казахстанскую спортсменку Елену Рыбакину в полуфинале соревнований.