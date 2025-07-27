Собака Анны Калинской вновь выбежала на корт после победы россиянки над Эммой Радукану
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Собака российской теннисистки 46-й ракетки мира Анны Калинской вновь выбежала на корт после матча на турнире в Вашингтоне.
Вашингтон (ж). 1/2 финала
27 июля 2025, воскресенье. 01:10 МСК
48
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
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46
Эмма Радукану
Э. Радукану
После победного полуфинального матча Калинской с представительницей Великобритании Эммой Радукану (6:4, 6:3) на корт выбежала её собака — такса Белла. Первый раз собака появилась на корте после четвертьфинального матча россиянки с датчанкой Кларой Таусон (6:3, 7:5).
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
В решающем матче за титул на турнире в Вашингтоне Калинская сыграет с 36-й ракеткой мира Лейлой Фернандес из Канады, которая в трёх сетах (6:7, 7:6, 7:6) обыграла казахстанскую спортсменку Елену Рыбакину в полуфинале соревнований.
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