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Анна Калинская прокомментировала выход в финал турнира WTA-500 в Вашингтоне

Анна Калинская прокомментировала выход в финал турнира WTA-500 в Вашингтоне
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48-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская высказалась о выходе в финал турнира категории WTA-500 в столице США Вашингтоне, где сыграет с 22-летней канадской спортсменкой, 36-м номером рейтинга Лейлой Фернандес.

Вашингтон (ж). Финал
27 июля 2025, воскресенье. 21:30 МСК
Лейла Фернандес
36
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
48
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

«В 2019 году у меня был хороший результат (проиграла в полуфинале будущей победительнице американке Джессике Пегуле. — Прим. «Чемпионата»), и с тех пор я провела так много матчей, начиная с квалификации. Возможно, этот турнир окажется для меня удачным. Надеюсь, завтра смогу сыграть так же. Спасибо всем, кто пришёл. Можем создать историю? Это вдохновляет меня играть для вас», — сказала Калинская в интервью на корте.

Напомним, в полуфинале соревнований Анна в двух сетах была сильнее представительницы Великобритании, 46-й ракетки мира Эммы Радукану — 6:3, 6:4.

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