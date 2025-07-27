Де Минор обыграл Муте и вышел в финал турнира в Вашингтоне

Австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в финал турнира в Вашингтоне, обыграл на стадии полуфинала представителя Франции Корентена Муте со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Муте допустил три двойные ошибки и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Де Минор допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов.

В финале турнира де Минор встретится с победителем пары Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Бен Шелтон (США).

Турнир ATP-500 в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 2,3 млн. Действующим победителем турнира является Себастьян Корда.