Де Минор обыграл Муте и вышел в финал турнира в Вашингтоне
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Австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в финал турнира в Вашингтоне, обыграл на стадии полуфинала представителя Франции Корентена Муте со счётом 6:4, 6:3.
Вашингтон (м). 1/2 финала
27 июля 2025, воскресенье. 03:15 МСК
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Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 2
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Алекс де Минор
А. де Минор
Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Муте допустил три двойные ошибки и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Де Минор допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов.
В финале турнира де Минор встретится с победителем пары Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Бен Шелтон (США).
Турнир ATP-500 в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 2,3 млн. Действующим победителем турнира является Себастьян Корда.
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