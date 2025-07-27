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Давидович-Фокина обыграл Бена Шелтона, став вторым финалистом турнира в Вашингтоне

Давидович-Фокина обыграл Бена Шелтона, став вторым финалистом турнира в Вашингтоне
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Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина стал финалистом турнира ATP в Вашингтоне, переиграв представителя США Бена Шелтона 6:2, 7:5

Вашингтон (м). 1/2 финала
27 июля 2025, воскресенье. 05:25 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
26
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Бен Шелтон
8
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Шелтон допустил пять двойных и 35 невынужденных ошибок. У Давидович-Фокины 20 невынужденных ошибок и реализовал шесть из восьми брейк-пойнтов.

В финале турнира в Вашингтоне испанцу предстоит встреча с австралийцем Алексом де Минором.

Турнир категории ATP-500 в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд составляет $ 2,3 млн. Действующим победителем турнира является американский теннисист Себастьян Корда.

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