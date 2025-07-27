Давидович-Фокина обыграл Бена Шелтона, став вторым финалистом турнира в Вашингтоне

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина стал финалистом турнира ATP в Вашингтоне, переиграв представителя США Бена Шелтона 6:2, 7:5

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Шелтон допустил пять двойных и 35 невынужденных ошибок. У Давидович-Фокины 20 невынужденных ошибок и реализовал шесть из восьми брейк-пойнтов.

В финале турнира в Вашингтоне испанцу предстоит встреча с австралийцем Алексом де Минором.

Турнир категории ATP-500 в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд составляет $ 2,3 млн. Действующим победителем турнира является американский теннисист Себастьян Корда.