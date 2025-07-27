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Определилась пара финалистов мужского турнира категории ATP-500 в Вашингтоне

Определилась пара финалистов мужского турнира категории ATP-500 в Вашингтоне
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На хардовом турнире ATP-500 в столице США определились финалисты одиночного разряда. За главный трофей в Вашингтоне сразятся Алекс де Минор (Австралия, 7-й номер посева) и Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 12).

Вашингтон (м). Финал
28 июля 2025, понедельник. 00:00 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
26
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс де Минор
13
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Испанец добился выхода в финал, уверенно переиграв в полуфинале американца Бена Шелтона — 6:2, 7:5. Для Давидович-Фокины это уже третий финал в сезоне и четвёртый в карьере на уровне ATP. Пока что он не смог выиграть ни одного титула, проиграв все предыдущие решающие матчи. Алекс де Минор в своём полуфинале победил представителя Франции Корентена Муте со счётом 6:4, 6:3.

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд составляет $ 2,3 млн. Действующим победителем соревнования остаётся американец Себастьян Корда.

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