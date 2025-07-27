Турнир ATP-500 в Вашингтоне: результаты игрового дня с 26 на 27 июля

В ночь с 26 на 27 июля по московскому времени состоялись полуфинальные матчи хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня соревнований в столице США.

Теннис. ATP-500 в Вашингтоне. 1/2 финала, 27 июля:

Корентен Муте (Франция) — Алекс де Минор (Австралия) — 4:6, 3:6.

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Бен Шелтон (США) — 6:2, 7:5.

Напомним, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл на стадии 1/4 финала Корентену Муте со счётом 6:1, 4:6, 4:6. Другой россиянин Андрей Рублёв не смог выйти в третий круг Вашингтона, уступив 19-летнему американцу Лёнеру Тьену (5:7, 2:6).