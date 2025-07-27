Анна Калинская: я люблю играть агрессивно. Быстрый корт в этом помогает

48-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, какой стиль тенниса предпочитает демонстрировать на корте.

«Я люблю играть агрессивно, мне нравится такой стиль игры. Да, думаю, быстрый корт мне очень подходит, но нужно быстро принимать решения, что очень непросто. Наверное, больше всего мне нравится, когда я хорошо подаю и быстро принимаю. Стараюсь быть максимально агрессивной, и быстрый корт в этом помогает», — приводит слова Калинской пресс-служба WTA.

Сегодня, 27 июля, Анна Калинская сыграет в финале хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне. За титул она поспорит с канадкой Лейлой Фернандес.