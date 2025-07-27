«Мастерс» в Торонто: расписание игрового дня 27 июля

Сегодня, 27 июля, в Торонто (Канада) пройдёт первый игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого круга.

Теннис. «Мастерс», Торонто (Канада). Первый круг (время московское). Расписание:

18:00. Адам Уолтон (Австралия) — Бенжамен Бонзи (Франция),

19:30. Себастьян Офнер (Австрия) — Райлли Опелка (США).

19:30. Николя Арсено (Канада) — Ласло Джере (Сербия).

00:00. Миомир Кецманович (Сербия) — Кентен Алис (Франция).

«Мастерс» в Торонто состоится с 26 июля по 7 августа. Действующим чемпионом турнира является австралиец Алексей Попырин.