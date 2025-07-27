Турнир WTA-1000 в Монреале: расписание игрового дня 27 июля

Сегодня, 27 июля и в ночь на 28 июля, в Монреале (Канада) пройдёт первый игровой день женского турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого круга.

Теннис. WTA-1000, Монреаль (Канада). Первый круг (время московское). Расписание:

27 июля

18:00. Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Полина Кудерметова (Россия);

19:30. Маркета Вондроушова (Чехия) — Александра Эала (Филиппины);

19:30. Чжу Линь (Китай) — Варвара Грачёва (Франция).

21:00. Кристина Букша (Испания) — Вероника Кудерметова (Россия);

28 июля