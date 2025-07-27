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«Не самый лучший теннис». Де Минор — о победе над Муте в полуфинале турнира в Вашингтоне

«Не самый лучший теннис». Де Минор — о победе над Муте в полуфинале турнира в Вашингтоне
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Австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал выход в финал турнира ATP-500 в Вашингтоне. На стадии полуфинала он обыграл представителя Франции Корентена Муте со счётом 6:4, 6:3.

Вашингтон (м). 1/2 финала
27 июля 2025, воскресенье. 03:15 МСК
Корентен Муте
59
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Алекс де Минор
13
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Это был не самый лучший теннис, но я знал, что матч будет сложным и без особого ритма. Он умеет это делать с соперниками. У меня был настрой показать всё возможное, чтобы попасть в финал», — сказал де Минор после матча.

В финале де Минор сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. Турнир ATP-500 в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд составляет $ 2,3 млн. Действующим победителем турнира является Себастьян Корда.

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