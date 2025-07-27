«Не самый лучший теннис». Де Минор — о победе над Муте в полуфинале турнира в Вашингтоне
Поделиться
Австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал выход в финал турнира ATP-500 в Вашингтоне. На стадии полуфинала он обыграл представителя Франции Корентена Муте со счётом 6:4, 6:3.
Вашингтон (м). 1/2 финала
27 июля 2025, воскресенье. 03:15 МСК
59
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
13
Алекс де Минор
А. де Минор
«Это был не самый лучший теннис, но я знал, что матч будет сложным и без особого ритма. Он умеет это делать с соперниками. У меня был настрой показать всё возможное, чтобы попасть в финал», — сказал де Минор после матча.
В финале де Минор сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной. Турнир ATP-500 в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд составляет $ 2,3 млн. Действующим победителем турнира является Себастьян Корда.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 июля 2025
-
10:41
-
10:24
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:09
-
08:15
-
07:19
-
05:07
-
03:48
-
03:05
-
02:58
-
02:52
-
02:47
-
00:53
-
00:42
-
00:21
- 26 июля 2025
-
23:54
-
23:41
-
23:16
-
23:03
-
22:52
-
22:30
-
21:59
-
21:56
-
21:41
-
20:58
-
20:57
-
20:51
-
20:44
-
20:26
-
19:56
-
19:56
-
19:46