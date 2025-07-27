Фото: селфи Анны Калинской с собакой Беллой на корте Вашингтона

48-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская сделала селфи со своей собакой, таксой Беллой, после полуфинального матча на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Фотографию опубликовала пресс-служба WTA в социальных сетях.

«Просто две девочки, готовые выйти на завтрашний финал в Вашингтоне!» — подписали снимок в WTA.

Фото: Соцсети WTA

В полуфинале Вашингтона Анна Калинская обыграла британку Эмму Радукану со счётом 6:4, 6:3. В финале россиянка встретится с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.

Финал турнира в Вашингтоне стал для Калинской первым в нынешнем сезоне в одиночном разряде и третьим в карьере.