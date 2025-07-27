Давидович-Фокина — о победе над Шелтоном: приятно обыграть одного из лучших игроков в мире

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал выход в финал турнира ATP-500 в Вашингтоне. В полуфинале он одолел представителя США Бена Шелтона. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.

«Это результат работы всей моей команды в течение многих месяцев. Усилия, которые мы приложили, чтобы попасть в очередной финал в этом году, очень важны для нас. Я знал, что с Шелтоном не увижу долгих обменов и что это будет очень быстрая игра. Всегда приятно обыграть одного из лучших игроков в мире, который входит в топ-10», — сказал Алехандро после матча.

В финале турнира в Вашингтоне испанцу предстоит встреча с австралийцем Алексом де Минором. Турнир категории ATP-500 в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд составляет $ 2,3 млн. Действующим победителем турнира является американский теннисист Себастьян Корда.