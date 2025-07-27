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Давидович-Фокина — о победе над Шелтоном: приятно обыграть одного из лучших игроков в мире

Давидович-Фокина — о победе над Шелтоном: приятно обыграть одного из лучших игроков в мире
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Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал выход в финал турнира ATP-500 в Вашингтоне. В полуфинале он одолел представителя США Бена Шелтона. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Вашингтон (м). 1/2 финала
27 июля 2025, воскресенье. 05:25 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
26
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Бен Шелтон
8
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Это результат работы всей моей команды в течение многих месяцев. Усилия, которые мы приложили, чтобы попасть в очередной финал в этом году, очень важны для нас. Я знал, что с Шелтоном не увижу долгих обменов и что это будет очень быстрая игра. Всегда приятно обыграть одного из лучших игроков в мире, который входит в топ-10», — сказал Алехандро после матча.

В финале турнира в Вашингтоне испанцу предстоит встреча с австралийцем Алексом де Минором. Турнир категории ATP-500 в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд составляет $ 2,3 млн. Действующим победителем турнира является американский теннисист Себастьян Корда.

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