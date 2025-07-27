Такса Калинской Белла получила персональную аккредитацию на турнире в Вашингтоне

Такса Белла, собака 48-й ракетки мира российской теннисистки Анны Калинской, стала обладательницей личной аккредитации на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Калинская вышла в финал соревнований. Собака Анны дважды выбегала на корт после побед хозяйки на этом турнире.

«Ключевой участник команды Калинской на этой неделе», — написали в пресс-службе турнира в столице США.

Фото: Пресс-служба Mubadala Citi DC Open

В полуфинале Вашингтона Анна Калинская обыграла британку Эмму Радукану со счётом 6:4, 6:3. В финале россиянка встретится с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.

Финал турнира в Вашингтоне стал для Калинской первым в нынешнем сезоне в одиночном разряде и третьим в карьере.