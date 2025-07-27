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Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Дарья Касаткина сыграли в хоккей с мячом в Монреале

Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Дарья Касаткина сыграли в хоккей с мячом в Монреале
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Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева, а также представительница Австралии Дарья Касаткина сыграли в хоккей с мячом в Монреале (Канада).

Теннисистки выступят на турнире категории WTA-1000 в Монреале. Все три теннисистки начнут борьбу на «тысячнике» со второго круга.

На соревнованиях в Монреале сыграют 11 российских теннисисток — Мирра Андреева (четвёртая сеяная), Екатерина Александрова (12), Людмила Самсонова (13), Диана Шнайдер (14), Анастасия Павлюченкова (27), Вероника Кудерметова, Полина Кудерметова, Анастасия Потапова, Анна Калинская и Анна Блинкова. Через квалификацию в основную сетку соревнований пробилась Камилла Рахимова.

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